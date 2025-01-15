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علوم الدار

محمد بن راشد يلتقي رئيس أوزبكستان

محمد بن راشد يلتقي رئيس أوزبكستان
15 يناير 2025 21:52

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان في دبي.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أثناء لقائي اليوم مع فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان في دبي… ناقشنا علاقاتنا المتنامية … وبناء جسور اقتصادية جديدة .. وإطلاق مشاريع تنموية تخدم الشعبين الشقيقين.

وأضاف سموه:"علاقاتنا مع أوزبكستان من العلاقات المتسارعة بشكل كبير والتي نمت 84% تجارياً بين عامي 2022 و 2023 ".

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وأكد سموه أن أوزبكستان شريك حكومي .. وشريك اقتصادي .. وشريك سياحي .. وعمق حضاري لعالمنا الإسلامي ".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أوزبكستان
الإمارات
محمد بن راشد
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