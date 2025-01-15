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علوم الدار

منصة في «أكاديمية سيف بن زايد» لتدريب طلبة الجامعات

خلال إطلاق المنصة (من المصدر)
16 يناير 2025 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي منصة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية للتدريب العملي لطلبة الجامعات، تتيح تنسيب الطلبة الجامعيين للتدريب العملي في مختلف القطاعات الشرطية والأمنية، وتوفير فرص تدريبية للطلبة لتطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئات عملية، وذلك ضمن التعاون مع المؤسسات التعليمية.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام الأكاديمية بمواكبة التطورات العالمية في مجالات التدريب العملي، من خلال توظيف أحدث تقنياتها المتطورة، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على تهيئة طلبة الجامعات للحياة العملية مستقبلاً، من خلال تعريفهم بالمهام والمسؤوليات، وتدريبهم على مزاولتها، وذلك لما تضطلع به من دور في بناء مجتمع آمن ومستقر، وما تقدمه لمختلف فئات المجتمع، لينعموا بحياة آمنة، من خلال التعرف على دورها والخدمات التي تقدمها لفئات المجتمع بأسلوب حديث وحضاري.
بوابة تقنية لاستقبال الطلبات
أوضح العميد عبدالله محمد الزعابي، مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية، أن المنصة هي عبارة عن بوابة تقنية يتم من خلالها استقبال طلبات التدريب العملي من الجامعات للطلبة الخريجين، وتُسهم بدور كبير في مساعدتهم على إنهاء متطلبات التخرج من الجامعة، والحصول على تجربة عملية متميزة وواقعية في شرطة أبوظبي تؤهلهم لاكتساب الخبرات الميدانية، وإمكانية الحصول على وظيفة مناسبة للتخصص.
وقال المقدم عبدالعزيز سعيد القحطاني، رئيس قسم الشؤون الأكاديمية: «إن شرطة أبوظبي أكملت تجهيزاتها لاستقبال طلبات التدريب العملي»، موضحاً أن إطلاق المنصة يعد خطوة استراتيجية مهمة تحقق أهداف وتطلعات الحكومة في تأهيل وتدريب الكوادر على أفضل الممارسات العملية المتطورة عالمياً، من خلال توفير الفرصة للتفاعل المباشر مع الواقع المهني في مجالات العمل الشرطي والأمني، وصقل مهارات الطلاب عبر المشاركة في تجارب علمية، بإشراف متخصصين، وتهيئتهم للعمل بعد التخرج.

شرطة أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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