دورات تدريبية لتعزيز الأمان المالي لدى كبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من البرامج التي تعزّز الثقافة المالية، وتركز على عدد من الجوانب الحياتية ذات الأثر الإيجابي لكبار المواطنين.

وتقدم المؤسسة طرقاً علاجية للتغلب على مشكلات الإنفاق، والتعرف على وسائل الصرف الصحيحة، وفهم الأمور المالية الشخصية وإدارتها؛ وصولاً إلى وضع رؤية واضحة لكبار المواطنين والمقيمين الذين يطمحون لتحقيق نجاح مالي، وكسب المال، والحفاظ عليه بعد مرحلة التقاعد، وجعل الفائض منه يجني المزيد من المال، إضافة إلى إيجاد الحلول للمشكلات المالية المستعصية لتعزيز الثقافة المالية لديهم.

وتضمنت البرامج التدريبية التي قدمتها المؤسسة لهذه الفئة عدة محاور منها: كيف تدير مصروفاتك؟، وأدوات قياس الوضع المالي الحالي، وعناصر التخطيط المالي.

ويتمحور مفهوم الإدارة المالية حول مفهوم إنساني من شأنه تحقيق سعادة الإنسان، وذلك من خلال مساعدته في إدارة أمواله من خلال فهم احتياجات الأسرة والعمل على إشباعها.