الخميس 16 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دورات تدريبية لتعزيز الأمان المالي لدى كبار المواطنين

يتمحور مفهوم الإدارة المالية حول مفهوم إنساني من شأنه تحقيق سعادة الإنسان (من المصدر)
16 يناير 2025 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عمار النعيمي يزور متحف «ثقافة الكنوز المنسوجة» للسجاد اليدوي
رئيس وزراء فنلندا يفتتح مقر سفارة بلاده الجديد في أبوظبي

نفذت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من البرامج التي تعزّز الثقافة المالية، وتركز على عدد من الجوانب الحياتية ذات الأثر الإيجابي لكبار المواطنين.
وتقدم المؤسسة طرقاً علاجية للتغلب على مشكلات الإنفاق، والتعرف على وسائل الصرف الصحيحة، وفهم الأمور المالية الشخصية وإدارتها؛ وصولاً إلى وضع رؤية واضحة لكبار المواطنين والمقيمين الذين يطمحون لتحقيق نجاح مالي، وكسب المال، والحفاظ عليه بعد مرحلة التقاعد، وجعل الفائض منه يجني المزيد من المال، إضافة إلى إيجاد الحلول للمشكلات المالية المستعصية لتعزيز الثقافة المالية لديهم.
وتضمنت البرامج التدريبية التي قدمتها المؤسسة لهذه الفئة عدة محاور منها: كيف تدير مصروفاتك؟، وأدوات قياس الوضع المالي الحالي، وعناصر التخطيط المالي.
ويتمحور مفهوم الإدارة المالية حول مفهوم إنساني من شأنه تحقيق سعادة الإنسان، وذلك من خلال مساعدته في إدارة أمواله من خلال فهم احتياجات الأسرة والعمل على إشباعها.

مؤسسة التنمية الأسرية
كبار المواطنين
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
نواف سلام يصافح جوزيف عون بالقصر الرئاسي في بعبدا (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان.. بدء الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة
16 يناير 2025
خلال عملية ترحيل من سواحل اليمن في اتجاه القرن الأفريقي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لتوفير مستقبل سلمي ومستقر لليمنيين
16 يناير 2025
فولكر تورك متحدثاً خلال مؤتمر صحفي في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة:  ندعم عملية سياسية تشمل كل السوريين
16 يناير 2025
السعودية وروسيا: ضرورة إقامة حوار سوري شامل
الأخبار العالمية
السعودية وروسيا: ضرورة إقامة حوار سوري شامل
16 يناير 2025
عمار النعيمي خلال زيارته متحف «ثقافة الكنوز المنسوجة» (وام)
التعليم والمعرفة
عمار النعيمي يزور متحف «ثقافة الكنوز المنسوجة» للسجاد اليدوي
16 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©