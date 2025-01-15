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وفد إعلامي يزور نادي دبي للصحافة

وفد إعلامي يزور نادي دبي للصحافة
16 يناير 2025 02:11

دبي (الاتحاد)

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زار «نادي دبي للصحافة» وفد إعلامي ضم نخبة من القامات الفكرية والصحافية والقيادات الإعلامية والأكاديمية في الوطن العربي، بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين النادي ومختلف المؤسسات الإعلامية في المنطقة.
ورحّبت منى غانم المرّي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، بالقيادات الإعلامية والفكرية التي ضمّها الوفد، معربةً عن تقديرها لهم واعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس العلاقات الوثيقة التي تربط النادي بمجتمع الإعلام في مختلف أنحاء العالم العربي، كما وجّهت سعادتها الشكر لجمعية الصحفيين الإماراتية برئاسة الإعلامية فضيلة المعيني، لتعاونها في تنظيم هذه الزيارة.

نادي دبي للصحافة
دبي
جمعية الصحفيين الإماراتية
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