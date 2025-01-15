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رئيس وزراء فنلندا يفتتح مقر سفارة بلاده الجديد في أبوظبي

رئيس وزراء فنلندا ونورة الكعبي خلال افتتاح مقر السفارة (وام)
16 يناير 2025 02:12

أبوظبي (وام)

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افتح معالي بيتيري أوربو، رئيس وزراء جمهورية فنلندا، صباح أمس مقر سفارة بلاده الجديد في أبوظبي، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا. حضر مراسم الافتتاح، معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وتولا يوهانا إريولا، سفيرة فنلندا لدى الدولة، وآمنة محمود فكري، سفيرة الدولة لدى فنلندا، وأعضاء السفارة، وعمر راشد النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة. وأكد بيتري أوربو، في كلمة له، خلال حفل الافتتاح، أهمية علاقات الصداقة التي تربط البلدين.

فنلندا
الإمارات
أبوظبي
بيتيري أوربو
نورة الكعبي
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