237 ألف دارس دولي في التعليم العالي بالإمارات

دينا جوني (أبوظبي)

تصدرت دولة الإمارات دول التعاون الخليجي والشرق الأوسط في استقطاب الطلاب الدوليين في مؤسسات التعليم العالي، حيث بلغ عدد الدارسين فيها 237000 في العام الأكاديمي الماضي، وذلك وفقاً لتقرير حديث أصدره المجلس الثقافي البريطاني، وأعلن عن تفاصيله يوم أمس في مؤتمر صحفي عقد في جامعة ميدلسكس في قرية المعرفة بدبي.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال تشكل وجهة بارزة للتعليم الدولي في ظل اقتصادها المزدهر وتنوعها الاقتصادي الاستراتيجي، وتركيزها على تعزيز فرص العمالة الإماراتية. مع تزايد الطلب على التعليم العالي، شهدت البلاد إقبال 10380 طالباً وطالبة على الدراسات العليا في 2022 - 2023، كما أن 38% من طلاب الدراسات العليا في الإمارات لجأوا إلى أشكال التعلم المرنة، مما يعكس الطلب المتزايد على خيارات التعليم سهلة المنال.

وسلطت الدراسة الضوء على التحول الذي شهدته الدولة على مدى العقدين الماضيين، لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيسياً للتعليم الوطني العابر للحدود، لافتة إلى تواجد تسع مؤسسات بريطانية تعليمية في دبي وحدها، مما يجعلها غنية بالعروض الشاملة والمتخصصة على حد سواء.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان «دراسة استدامة شراكات التعليم الوطنية العابرة للحدود في مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة» ونشرته مجلة تايمز للتعليم العالي، إلى دور الإمارات الفعال في تطوير المشهد العالمي للتعليم العالي، مؤكداً أهمية الشراكات الدولية في تشكيل مستقبل التعليم.

وتبادل الخبراء المشاركين في المؤتمر الآراء عن تفعيل أطر التعليم الوطني المستدام العابر للحدود وتجارب الخريجين والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالشراكات الدولية. ارتكز الحوار على أهمية بناء شراكات منصفة تساهم في إنشائها جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الحاجة لزيادة فرص تقاسم المعارف ومشاركتها.

وأشار التقرير إلى دور الإمارات المهم في التعليم الوطني العابر، خصوصاً في ضوء تسجيل 21825 طالباً في الجامعات البريطانية خلال العامين الأكاديميين الماضيين.

وأفاد مارتن دالتري، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الإمارات، بأن نتائج التقرير تؤكد دور الإمارات المتنامي كدولة رائدة إقليمياً في مجال التعليم.