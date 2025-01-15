«الاتحاد للماء والكهرباء» تكشف عن مبادرات مشتركة مع الشركاء

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت كل من شركة الاتحاد للماء والكهرباء، ووزارة الطاقة والبنية التحتيَّة، وبلديَّة رأس الخيمة، إلى جانب دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، خلال مؤتمر صحفي مُشترك عُقد ثاني أيام القمة العالميَّة لطاقة المستقبل في أبوظبي، عن سلسلة من المُبادرات الطموحة والجُهود التعاونيَّة المُشتركة، تدعم القرارات الأخيرة لصاحب السُمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في الإمارة. وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: «أوجُه التعاون المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتيَّة، وبلديَّة رأس الخيمة، ودائرة الخدمات العامة، وغيرها من الجهات المعنيَّة بالإمارة، لها دور أساس في تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والتي تم التعبير عنها من خلال قرارات سموه الأخيرة، والأهداف الوطنيَّة الشاملة في مجال الاستدامة». من جانبها، قالت المهندسة موزة النعيمي، مدير إدارة الإنتاجية والطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتيَّة: «يُعدّ دمج الاستدامة في جميع المجالات أولويَّة رئيسية لدولة الإمارات».