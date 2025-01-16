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علوم الدار

شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 6 طرق

شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 6 طرق
16 يناير 2025 07:41

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 6 طرق بسبب الضباب.

وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ مكتوم بن راشد ( العجبان - كيزاد )  وطريق الشيخ خليفه بن زايد الدولي ( جسر المرفأ- طريف) وطريق حميم ( جسر حميم - ليوا )  وطريق الشيخ هزاع بن سلطان الاول ( مدينة زايد - غياثي ) وطريق (حميم - مزيرعة )  وطريق شارع محمد بن راشد (كيزاد - العجبان).

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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