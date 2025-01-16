شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 6 طرق

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 6 طرق بسبب الضباب.





وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ مكتوم بن راشد ( العجبان - كيزاد ) وطريق الشيخ خليفه بن زايد الدولي ( جسر المرفأ- طريف) وطريق حميم ( جسر حميم - ليوا ) وطريق الشيخ هزاع بن سلطان الاول ( مدينة زايد - غياثي ) وطريق (حميم - مزيرعة ) وطريق شارع محمد بن راشد (كيزاد - العجبان).