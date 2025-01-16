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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة
16 يناير 2025 09:30

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 6.3 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
جبل جيس
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