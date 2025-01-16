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علوم الدار

«حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن» يطلق مسابقة «أجمل ترتيل»

«حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن» يطلق مسابقة «أجمل ترتيل»
16 يناير 2025 12:39

أعلن مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، بدء التسجيل في مسابقة «أجمل ترتيل»، إحدى أبرز الفعاليات التي تُقام ضمن الدورة التاسعة عشرة لجائزة عجمان للقرآن الكريم لعام 2025/1446هـ.

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات المدارس والجامعات في إمارة عجمان، بهدف اكتشاف الأصوات المتميزة، وتشجيع الجيل الجديد على الإبداع في تلاوة القرآن الكريم وقال حسين الحمادي، المدير التنفيذي للمركز، إن باب التسجيل سيستمر حتى 14 فبراير المقبل، موضحاً أن إعلان أسماء المتأهلين للتصفيات النهائية سيتم في الـ 20 من الشهر نفسه، فيما تنطلق التصفيات النهائية في الأول من مارس المقبل، ويعقبه إعلان أسماء الفائزين في 10 من الشهر نفسه، والذين سيحصلون علي جوائز قيمة، تقديراً لجهودهم.

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ودعا الحمادي جميع المهتمين بالمشاركة إلى الاطلاع على شروط التسجيل، عبر الباركود المرفق بالكتيب الخاص بالمسابقة، مؤكداً أن المركز يسعى إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية، عبر رعاية المواهب القرآنية والأصوات الجميلة وتطويرها، مساهمة منه في اكتشاف قراء المستقبل ودعمهم.

المصدر: وام
مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم
القرآن الكريم
عجمان
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