مشاركون في قمة طاقة المستقبل: الذكاء الاصطناعي ركيزة لتشكيل مستقبل الطاقة المستدامة

أكد مسؤولون مشاركون في القمة العالمية لطاقة المستقبل، أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة قطاع الطاقة، وتعزيز التحول نحو الاستدامة، موضحين أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا محوريًا في إدارة موارد الطاقة بطرق أكثر فعالية.

وقالوا على هامش أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدين أن التقنيات المتطورة توفر حلولًا مبتكرة لتحديات الطاقة، وتمكن من زيادة كفاءة الشبكات وتقليل الهدر، فضلاً عن التنبؤ الدقيق باحتياجات الطاقة.

وأكد جيمس باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة "Terra-Gen "، أهمية قمة طاقة المستقبل كمنصة مثالية لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات مع خبراء الاستدامة، مشيرًا إلى استقطاب الحدث لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز وتطوير صناعة الطاقة المتجددة.

واستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تعتمد عليها الشركة لتوفير احتياجات الطاقة عبر التقنيات المتقدمة، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في التنبؤ بأنماط الطقس، ما يساهم في تحسين إدارة شبكة الكهرباء وتوقع احتياجات الطاقة بشكل أفضل.

وأضاف أن هذه التقنيات يمكنها مساعدة الشركة على تحسين المنتجات التي تمتلكها، من خلال زيادة الدقة في التنبؤ والقدرة على تحسين العمليات بشكل أفضل، مشيرا إلى الإمكانيات الكبيرة التي قد يخلقها الذكاء الاصطناعي في المستقبل ولم يتم اكتشافها بعد، مؤكدا أن هذه التقنيات تلعب دورًا مهمًا في تحسين تبادل الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية في صناعة الطاقة المتجددة.

من جانبه قال أنشومان باتاتشاريا، رئيس حلول الذكاء الاصطناعي في شركة "Sirius Digitech"، إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف الاستدامة، مشيرا إلى عملهم على توفير حلول تقلل الهدر وتخفض تكاليف الطاقة، مثل تحسين عمليات المشتريات وتوقع احتياجات الطاقة، مما يساهم في دعم مشاريع الطاقة المتجددة.

ولفت إلى مشاريع الشركة العديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وأبرزها مشروع يتعلق بعملية المشتريات، حيث يمكن لشركات الطاقة المتجددة تقليل التكاليف.

من جهته أوضح إدغارد أبو خير، المدير التقني في شركة "Jinko Solar”، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من عملياتهم، حيث تعتمد الشركة على الذكاء الاصطناعي في تحسين تقنيات الطاقة الشمسية وتسريع العمليات اليومية، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا تسهم بشكل كبير في تطوير مشاريعهم وتعزيز كفاءتها.