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علوم الدار

مجلس حكماء المسلمين يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

مجلس حكماء المسلمين يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
16 يناير 2025 14:37

رحب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مشيدًا بالجهود العربية والدولية، وبخاصة جهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر التي أسهمت في الوصول إلى هذا القرار الذي من شأنه أن يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس، في بيان أصدره اليوم، إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان تنفيذ كافة مراحل الاتفاق، ووقف إطلاق النار بشكل مستدام، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بدون عوائق، والسماح بعودة النازحين والمهجرين، واتخاذ إجراءات جادة لإعادة إعمار غزة، ومساعدة الشعب الفلسطيني على العودة إلى حياته الطبيعية في أمن واستقرار بعد أن عانى من مأساة إنسانية خطيرة على مدار أكثر من 15 شهرًا.

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التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وجدد مجلس حكماء المسلمين، دعوته المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة إلى مواصلة الجهود بشكلٍ جاد وفاعلٍ، من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة من أكثر من 70 عامًا، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر: وام
وقف إطلاق النار
مجلس حكماء المسلمين
قطاع غزة
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