حاكم الشارقة يستقبل رئيس جمهورية أوغندا

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء برئيس جمهورية أوغندا والوفد المرافق له، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في عدد من الموضوعات التي تختص بالتعليم والثقافة وتنمية المجتمعات المحلية، إلى جانب المجالات الصناعية والتجارية والاقتصادية وأهمية تطويرها.

وتناول اللقاء المشروعات التي تعمل عليها إمارة الشارقة في العديد من الدول الأفريقية بشكل عام، وجمهورية أوغندا على وجه الخصوص، والتي تركّز على التعليم والثقافة وتطوير البنية التحتية، مما يساهم في تبادل المعرفة وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وتوثيقها، ويعود بالنفع والفوائد المتعددة على المجتمع، والارتقاء بالموارد الاقتصادية، وتحقيق التواصل في مختلف المجالات التعليمية والمجتمعية.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرحٍ مفصّل حول سير أعمال معهد بوسوجا الفني التطبيقي الدولي والذي أنشئ في أوغندا برعاية سموه وتم افتتاحه في العام 2021م.

ويضم المعهد عدداً من التخصصات في الهندسة الميكانيكية والكهربائية والنجارة لتدريب وتأهيل الطلبة والطالبات وتخريجهم للعمل ككوادر مهنية متميزة، وبلغ عدد الخريجين من المعهد منذ انطلاقه 254 من الفنيين في مختلف مجالات تخصص المعهد.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة وفخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا على المخططات الهندسية الخاصة بمشروع مطار كديبو الدولي في أوغندا والذي سيتم إنشاؤه لتطوير وتنمية المجتمع المحلي هناك.

وتعرّف سموه على ما يتضمنه المشروع من مرافق متنوعة تقدم خدماتٍ متطورة للمسافرين عبر المطار والحركة التجارية به. كما اطلع سموه على صور معهد بوسوجا والمرافق التي يضمها من الورش العملية والقاعات الدراسية وصور تخريج الطلبة.

ويقع المطار المزمع إنشاؤه في محمية كديبو في أوغندا، ويتميز بمدرج بطول 3.6 كيلومتر ومبنى يستوعب 2 مليون مسافر سنوياً، ما يجعله مشروعاً متميزاً يساهم في ترقية خدمات السفر الداخلي والدولي، وربط المنطقة بالمدن العالمية، إلى جانب الخدمات الأخرى المرتبطة بالمشروع مثل التجارة والسياحة والتوظيف والتدريب للكوادر المحلية وغيرها.

من جانبه، قدم فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا شكره وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على حسن الاستقبال، وعلى ما يقدمه سموه من دعمٍ كبير لإنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، ومتابعة سموه واهتمامه بطلبة العلم والشباب في الدول المختلفة وتدريبهم وتأهيلهم في مختلف المجالات لمساعدة المجتمعات المحلية مما ينعكسُ على حياة الناس وترقيتها.

حضر اللقاء كل من راشد بن أحمد الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا، وزاكي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا في دولة الإمارات، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لرئيس جمهورية أوغندا.



