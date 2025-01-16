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علوم الدار

‎هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ 50 مشروعاً في مصر خلال رمضان

‎هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ 50 مشروعاً في مصر خلال رمضان
16 يناير 2025 16:07

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن أكثر من 50 مشروعاً في جمهورية مصر العربية لمساعدة الأسر المتعففة والأيتام وكبار السن خلال شهر رمضان المبارك.

نفذ وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية برئاسة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة أكثر من 50 مشروعا وساعد حالات إنسانية خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

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وقال الدكتور خالد الخاجة الأمين العام للهيئة خلال زيارته على رأس وفد من الهيئة الى مصر إن هذه الزيارة تعد الأولى ضمن سلسلة زيارات عام 2025، والتي ستشمل مجموعة من الدول الأفريقية والآسيوية تمهيداً لحملة رمضان، بهدف مساعدة الأسر المتعففة والأيتام وكبار السن، من خلال مشاريع مهمة منها حفر الآبار الزراعية وصيانة المساجد وبناء المنازل وتأثيثها وتوفير العلاج للمرضى خصوصاً مرضى السرطان والفشل الكلوي، إلى جانب مشاريع تشغيل الشباب العاطلين عن العمل والمشاريع الإنتاجية الصغيرة، كذلك توفير تكاليف تزويج اليتيمات.

وأكد أن الهيئة تمضي في ميادين الخير بدعم المحسنين والمحسنات، الذين شكّل عطاؤهم جسراً للوصول إلى أيتام فقدوا السند، ومرضى يتألمون، وأسر تنام بغصة وحرقة، وشباب ينتظرون الدعم ليبدؤوا رحلة الاستقرار والحصول على الرزق.

المصدر: وام
رمضان
هيئة الأعمال الخيرية
الإمارات
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