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علوم الدار

الطقس في الإمارات.. توقعات بسقوط أمطار غداً

الطقس في الإمارات.. توقعات بسقوط أمطار غداً
16 يناير 2025 16:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خاصة ليلاً، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر آخر الليل.

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وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً ليلاً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:55 والمد الثاني عند الساعة 04:52 والجزر الأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 51: 21. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 00:06 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:50.

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الطقس في الإمارات
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