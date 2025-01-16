رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة وليد سعيد عبد السلام العوضي رئيساً تنفيذياً لهيئة الأوراق المالية والسلع، بدرجة وكيل وزارة.

لدى وليد العوضي خبرة تزيد عن 22 سنة في مجال الخدمات والتشريعات المالية والمصرفية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، ونائب رئيس إدارة التجزئة في مصرف الإمارات الإسلامي، إضافة إلى عدد من المناصب القيادية في شركة سما دبي "للتطوير العقاري"، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وعضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان الوطنية على مستوى الدولة.

تخرج وليد العوضي من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة في عام 2020، كما أنه خريج كلية هارفارد للأعمال في عام 2017، وحاصل على درجة الماجستير في القانون "التحكيم وتسوية المنازعات والجرائم المالية وغسل الأموال".

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة وليد سعيد عبدالسلام العوضي رئيساً تنفيذياً لهيئة الأوراق المالية والسلع pic.twitter.com/cllh59JoGw — UAEGOV (@UAEmediaoffice) January 16, 2025