تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

نبهت شرطة أبوظبي⁩، مساء اليوم الخميس، السائقين إلى ضرورة "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب".

ودعت، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة للجميع.

من جانبه، حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية، الليلة، وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية بفعل الضباب.

وناشد المركز، في بيان اليوم، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب من الساعة 23:00 مساء وحتى الساعة 09:30 من صباح يوم غد الجمعة.