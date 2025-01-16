رأس الخيمة تستقبل 1.28 مليون زائر في العام الماضي

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة استقبال 1.28 مليون زائر في عام 2024، الأمر الذي يبرز دور استراتيجية الإمارة للنمو المستدام، والتي تهدف إلى استقطاب أكثر من 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «إن الإمارة حققت معايير الاستدامة وتعزيز التواصل من خلال تقديم تجارب فريدة تُلبي تطلعات جميع الزوار، ولم تقتصر الخطط على استقطاب الزوار فحسب، بل هدفت أيضاً إلى ترسيخ المكانة الرائدة لرأس الخيمة كوجهة عالمية للمستقبل»، مبيناً أنهم كهيئة يتطلعون إلى استمرار تحقيق النجاحات في عام 2025 بفضل الاستثمارات الضخمة، والفعاليات الدولية، والتطورات المبتكرة، والتي تضمنت افتتاح الفنادق والمنتجعات الجديدة، وتوسيع أجندة الفعاليات العالمية، وتعزيز الربط الجوي العالمي بمطار رأس الخيمة الدولي، مع تنفيذ أفضل الحملات التسويقية، وأكثر من 2.200 نشاط ترويجي عبر 70 مدينة على مستوى العالم.

وأكد أن ما يميز الإمارة حصولها على جوائز عالمية عدة في الاستدامة، حيث حصلت إمارة رأس الخيمة كأول وجهة في الشرق الأوسط على شهادة الاعتماد الفضية من «إرث تشيك» (EarthCheck) في مجال السياحة المستدامة من خلال مبادرات عدة منها «Responsible RAK» لاعتماد الاستدامة للفنادق والشركات السياحية، ناهيك عن تميزها في تعزيز الربط الجوي بالإمارة من خلال سهولة السفر إلى الإمارة، وتوفير رحلات مباشرة جديدة من المدن الرئيسية في بولندا وأوزبكستان وكازاخستان ورومانيا وجمهورية التشيك وروسيا والمملكة العربية السعودية والهند.

وأشار إلى أن احتفالات رأس السنة الجديدة التي نظمت مؤخراً حطمت الأرقام القياسية، بعرض مميز للألعاب النارية وطائرات الدرون، وسجلت رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي تضمن أكبر عرض جوي لشجرة شكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح، وأكبر مصادفة بحرية شكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح، مضيفاً أن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.