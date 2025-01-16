200 مشارك في مؤتمر طب التوليد في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، وهو جزء من مجموعة M42، مؤخراً النسخة الأولى من مؤتمر طب التوليد في أبوظبي، واستقطب الحدث نحو 200 مشارك تعرفوا خلال فعالياته على أحدث ابتكارات الرعاية الصحية للأمهات في دولة الإمارات وخارجها، وتحت شعار: «الابتكارات الرائدة واستشراف مستقبل صحة الأم»، قدم المؤتمر منصة جامعة للجمهور العام وممتهني الرعاية الطبية والباحثين والمبتكرين في الرعاية الصحية، لتعزيز التعاون وتبادل المعارف والمعلومات واستشراف مستقبل طب التوليد.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تفقد أكثر من 295 ألف امرأة حياتها سنوياً حول العالم بسبب مضاعفات الحمل، في حين يمكن تجنب نسبة كبيرة من هذه الوفيات باستخدام التقنيات المتطورة وتطبيق بروتوكولات الرعاية المناسبة.

وترأس المؤتمر الدكتورة سمية زاهر، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، استشاري أمراض النساء والولادة، والدكتورة ربيعة زاهد، استشاري أمراض النساء والولادة في المستشفى. وقالت الدكتورة سمية: «يلتزم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال بإرساء معايير جديدة في الرعاية الصحية للأمهات على مستوى دولة الإمارات والعالم، وباعتبارنا المستشفى الخاص الوحيد في المنطقة المزود بوحدة لطب الجنين ووحدة للرعاية المركزة لحديثي الولادة من المستوى الثالث، نفخر بمكانتنا كمركز مرجعي رئيسي لحالات الحمل عالية الخطورة، حيث تجمع منهجيتنا بين الخبرات الطبية المتفوقة والرعاية العطوفة، ضماناً لتحقيق أفضل النتائج للأمهات وأطفالهن، ومن خلال تعزيز علاقات التعاون مع نخبة من ألمع العقول في طب التوليد، نستهدف دفع عجلة التقدم في صحة الأم والطفل في جميع أنحاء العالم».

وأضافت: «جسد هذا المؤتمر أكثر من مجرد فعالية، إذ مثل دعوة عامة لحشد جهود المجتمع الطبي لتبني أرقى الابتكارات، ومشاركة أرفع الخبرات، والعمل معاً على الارتقاء بمعايير رعاية الأمهات وحديثي الولادة. ومن خلال تزويد ممتهني الرعاية بأرقى المعارف، نسعى لاستشراف مستقبل أكثر أماناً وصحة للأمهات ومواليدهن».