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علوم الدار

إقبال مميز على فعاليات ومسابقات «الوثبة للتمور»

جانب من أجنحة المهرجان (وام)
17 يناير 2025 01:53

أبوظبي (وام)

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شهدت مسابقات وفعاليات مهرجان الوثبة للتمور بدورته الثانية إقبالاً مميزاً من المنتجين وأصحاب مزارع النخيل في الدولة، إذ تقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، وتستمر لغاية 28 فبراير المقبل. وأعلنت اللجنة المنظمة، مساء أمس الأول، أسماء الفائزين في مسابقة تغليف التمور (فئة التمور المحشوة)، والتي أسفرت عن فوز فاطمة حمد الشامسي بالمركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب راشد حمد الشامسي، ونالت المركز الثالث بخيتة أحمد المنصوري. ويشهد المهرجان عروضاً متنوعة للفنون الشعبية التي تقدم ألواناً من فنون الأداء التراثية المتصلة بهوية المجتمع وتبين مدى تفاعله مع البيئة المحيطة به، وتعبّر عن التنوع الثقافي والاجتماعي في الدولة. وتستقطب العروض زوار المهرجان والسياح للتفاعل مع فنون العيالة والحربية والرزفة، وغيرها من الفنون التي تعكس روح الثقافة الإماراتية وموروثها الشعبي. كما يحتضن المهرجان 40 محلاً لبيع التمور وما يرتبط بها من منتجات، وتقدم تنوعاً كبيراً في منتجات التمور والتي تعرض بشكل يومي أمام الزوار الراغبين بانتقاء التمور الإماراتية الفاخرة بمختلف أنواعها، والعديد من المنتجات المتعددة التي يدخل في صناعتها أجزاء من النخيل.

الوثبة
هيئة أبوظبي للتراث
التمور
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