انخفاض درجات الحرارة وأمطار محتملة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً بدرجات الحرارة اليوم، مع أمطار محتملة، وساد أمس طقس صحو إلى غائم جزئياً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع تشكُّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان، نتيجة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، صاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وكانت درجات الحرارة قد سجلت ارتفاعاً طفيفاً، أمس، إذ كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس قد بلغت 28.4 درجة مئوية في الطويين (الفجيرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خاصةً ليلاً، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر آخر الليل، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكُّل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عُمان.