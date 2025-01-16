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علوم الدار

شرطة دبي تناقش «استشراف مستقبل تهديدات البنية التحتية الرقمية»

شرطة دبي تناقش «استشراف مستقبل تهديدات البنية التحتية الرقمية»
17 يناير 2025 01:53

دبي (الاتحاد)

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نظم مركز أمن المعلومات في المكتب التنظيمي للقيادة في شرطة دبي، جلسة حوارية بعنوان: «استشراف مستقبل تهديدات البنية التحتية الرقمية»، لمناقشة التحديات والتوجهات المُستقبلية في التعامل والتصدي للاختراقات والتهديدات التي قد تؤثر على البينة التحتية الرقمية، وذلك بمشاركة الموظفين المُختصين والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص.
وأكد المقدم الدكتور خبير سعيد ثاني المري، مدير مركز أمن المعلومات، أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على أهمية استشراف المستقبل في العمل الشرطي والأمني في مختلف المجالات، ومنها تلك التي تشهد تطوراً سريعاً كالأنظمة التقنية والرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.  

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