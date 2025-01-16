محمد الشرقي: الاستثمار في تطوير أدوات القطاع الطبي وتحقيق استدامته

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية التوعية الصحية المجتمعية والوقاية في مكافحة الأمراض المستعصية، وضرورة الاستثمار في تطوير أدوات القطاع الطبي وتحقيق استدامته.

جاء ذلك خلال حضور سموه محاضرة بعنوان «رحلة الأمل.. كيف نواجه السرطان بالوعي والعلاج»، ضمن جلسات مجلس محمد بن حمد الشرقي، قدمها البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، المدير التنفيذي لمعهد برجيل للأورام واستشاري الأورام والسرطان في مجموعة برجيل القابضة.

ونوّه سموه إلى حرص ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الصحية والتوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية.

وتناول البروفيسور حميد الشامسي، خلال الجلسة، خلاصة تجربته الممتدة في علاج مرضى السرطان، حيث عرض مفهوم المرض وأنواعه وأسبابه، مشيراً إلى العوامل الوراثية والبيئية والسلوكية التي تساهم في انتشاره، كما استعرض سُبل الوقاية من السرطان عبر التغذية السليمة وممارسة الرياضة والكشف المبكر.

كما تحدث الشامسي عن أحدث التطورات في علاج السرطان، مثل العلاج المناعي والجيني والعلاج الموجه.