الجمعة 17 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية» تستضيف اجتماع «أهداف التنمية المستدامة»

المشاركون في الاجتماع (من المصدر)
17 يناير 2025 01:54

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تكثيف الجهود لدعم مبادرات إعادة إعمار غزة
إطلاق مبادرة الـ «100 ألف فسيلة» لتوزيعها على المدارس

استضافت وزارة التربية والتعليم الاجتماع الحادي عشر لممثلي دول مجلس التعاون لبحث تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية، والمتمثل في الالتزام بضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وذلك بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس التعاون وممثلين من عدد من الهيئات المنضوية تحت مظلة اليونيسكو مثل المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة، والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة، والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية.
وبحث المشاركون في الاجتماع الذي استمر على مدار يومين، جهود دول المجلس وخططها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتوحيد الجهود في هذا السياق، بما يعزز من دور دول مجلس التعاون في تحقيق الرؤى والمساعي العالمية المرتبطة بقطاع التعليم على مستوى العالم.
يهدف الاجتماع إلى متابعة التقدم المحرز في تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من خلال مؤشرات الرصد والمتابعة، وتبادل أفضل الممارسات والمبادرات بين دول المجلس لتحقيق الهدف، ومناقشة التحديات المرتبطة بمؤشرات الهدف الرابع، وسبل التعامل معها لتحقيق الأهداف المنشودة. كما يناقش توصيات وقرارات اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء التربية والتعليم بدول المجلس.
وأكدت وزارة التربية والتعليم جهودها في هذا السياق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المرتبط بتوفير تعليم شامل ذي جودة لأفراد المجتمع كافة، مشيدةً بالدور المحوري الذي يقوم به مكتب التربية العربي لدول الخليج في تنسيق جهود الدول الأعضاء لإحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بتحقق الهدف الرابع.
كما بينت الوزارة أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون قطعت خلال السنوات الماضية أشواطاً كبيرة على طريق تحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بفضل التنسيق الدائم والتعاون المتواصل بين مختلف الجهات المعنية، بما يعكس إنجازات دول المجلس التعليمية على المستويين الوطني والعالمي.
وشهدت أعمال الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات المرتبطة بالدول المشاركة وخططها لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تحديد أوجه التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتسريع وتيرة مواءمة منظومتها التعليمية، وبرامجها التربوية مع الأهداف العالمية المرتبطة بالتعليم.

وزارة التربية والتعليم
مجلس التعاون الخليجي
دبي
التكنولوجيا
اليونيسكو
التنمية المستدامة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
اليوم 18:39
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 23:10
الإمارات.. مواقف صلبة تعزز استقرار المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات.. مواقف صلبة تعزز استقرار المنطقة
17 يناير 2025
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
الأخبار العالمية
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
17 يناير 2025
انتهاكات «الحوثي» محاولة خبيثة لنشر الفوضى
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» محاولة خبيثة لنشر الفوضى
17 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©