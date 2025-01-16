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علوم الدار

"أكاديمية الذكاء الاصطناعي" في أبوظبي تعزز مهارات 3750 مهنيا صحيا

"أكاديمية الذكاء الاصطناعي" في أبوظبي تعزز مهارات 3750 مهنيا صحيا
17 يناير 2025 00:10

استقطبت الأكاديمية العالمية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية منذ تأسيسها أكثر من 3750 مشاركا من المهنيين الصحيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي الذين استفادوا من البرامج والدورات التدريبية التي تعنى بصقل مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في قطاع الرعاية الصحية.
تعتبر الأكاديمية مبادرة أطلقتها دائرة الصحة - أبوظبي، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، عقب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان خلال فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية في مايو 2024.
تهدف الأكاديمية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة، بما يتماشى مع رؤية دائرة الصحة - أبوظبي لجعل منظومة الرعاية الصحية من بين الأذكى عالمياً، حيث ستوفر أكاديمية الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية قوى عاملة مدربّة ومتميزة في استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقادرة على تطوير الكفاءة التشخيصية والتشغيلية، وبالتالي الارتقاء بصحة وسلامة أفراد المجتمع.
تُقدم الأكاديمية للمشاركين فرصا تدريبية تشمل مواضيع حيوية مثل الذكاء الاصطناعي في الأشعة، وأمراض القلب، والتحليلات الأكثر تقدماً للبيانات، وتقنيات التنبؤ. ويتضمن ذلك الدورات التعليمية التي تستهدف كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين التشغيليين في القطاع الصحي على حد سواء.
تهدف الأكاديمية إلى تعزيز قدرة الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية بما يتجاوز التعليم، لتطال الأبحاث والابتكار، وتوسيع آفاق المعرفة، وتعزيز الاكتشافات الرائدة.

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المصدر: وام
الأكاديمية العالمية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية
أبوظبي
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