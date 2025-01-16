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علوم الدار

عمار النعيمي يكرم الفائزين  بجائزة عجمان للتميز

عمار النعيمي خلال تكريم الفائزين (وام)
17 يناير 2025 01:54

عجمان (وام)

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كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجائزة عجمان للتميز بدورتها السابعة، خلال الحفل الذي نظمه برنامج عجمان للتميز في مرسى عجمان، بمشاركة وحضور عدد من أفراد المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية في الإمارة.
وهنأ سمو ولي عهد عجمان المكرمين، الذين أثبتوا جدارتهم في تقديم خدمات متميزة، وساهموا في تعزيز الكفاءة الحكومية. وعبَّر سموه عن اعتزازه بإنجازات المكرمين بجوائز التميز، مؤكداً أنهم «نموذج مشرف يُحتذى في التفاني والابتكار»، وحثهم وموظفي حكومة عجمان كافة، على بذل مزيد من الجهد والعمل على الارتقاء بالخدمات الحكومية لأعلى المستويات، بما يسهم في تعزيز إسعاد المجتمع، وتحسين جودة الحياة. 
وقال سمو ولي عهد عجمان: «إن الفائزين ببرنامج عجمان للتميز، أثبتوا بإنجازاتهم أن التميز ليس مجرد هدف، بل أسلوب حياة ونهج عمل يسهم في تحقيق رؤية إمارة عجمان نحو الريادة والابتكار».
 ووجه سموه كلمة للمكرمين قال فيها: «إن تكريمكم اليوم هو تأكيد على أهمية الجهود التي تبذلونها لتقديم الأفضل في خدمة مجتمعنا، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي..أنتم نموذج نستلهم منه العزيمة والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم عجمان عالياً». 
وأعلن البرنامج تبني محور جديد هو محور البيئة، باعتبارها تشكل الأساس الذي تقوم عليه حياتنا ومستقبل أجيالنا وبما تمثله من قيمة لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق التوازن بين الحياة والتنمية، مؤكداً أن الحفاظ عليها وتعزيز استدامتها مسؤولية الجميع دون استثناء.
وبتوجيهات كريمة من سمو ولي عهد عجمان، أعلن برنامج عجمان للتميز إطلاق 5 مبادرات استثنائية، وهي «جائزة التوازن البيئي»، وجائزة «أفضل مبادرة لأصحاب الهمم»، وإطلاق «الدبلوم المهني لمقيم للتميز الوظيفي»، كما تتضمن المبادرات إطلاق «الدبلوم المهني» لمقيم الخدمات الحكومية، إلى جانب إطلاق «علامة مختبر الابتكار». 

عمار النعيمي
عجمان
جائزة عجمان للتميز
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