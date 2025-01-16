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شرطة دبي وماجد الفطيم العقارية توقعان «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية»

شرطة دبي وماجد الفطيم العقارية توقعان «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية»
17 يناير 2025 01:54

دبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة ماجد الفطيم العقارية، «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية»، الهادف إلى دعم التوجه الاستراتيجي لتكون مدينة دبي الأكثر أمناً على مستوى العالم.
ووقع الميثاق من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن طرف شركة ماجد الفطيم العقارية، أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وكبار الضباط في شرطة دبي، والسيد علي العبد الله مدير العلاقات الحكومية في شركة ماجد الفطيم.
وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن الميثاق الذي تم إطلاقه في شهر مايو من العام الماضي 2024، والذي انضم إليه العديد من المطورين العقارين في إمارة دبي، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التعاون والتواصل مع المطورين باعتبارهم شركاء استراتيجيين في منظومة الأمن والأمان على مستوى إمارة دبي.

شرطة دبي
دبي
ماجد الفطيم
المجمعات السكنية
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