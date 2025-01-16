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علوم الدار

الجامعة القاسمية تنظم «تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها»

الجامعة القاسمية تنظم «تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها»
17 يناير 2025 01:54

الشارقة (وام)

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أمس، فعاليات مؤتمر الجامعة القاسمية الدولي تحت عنوان «تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: المنهج والخصوصية»، بمشاركة واسعة من خبراء تعليم اللغة العربية والمختصين شملت 59 باحثاً وباحثة يمثلون 40 مؤسّسة علميّة وتعليميّة ينتمون إلى 20 جنسية من حول العالم.
ويستمر المؤتمر، الذي افتتحه الأستاذ جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، يومين، وذلك بتنظيم الجامعة وبالتعاون مع مجمع اللغة العربية في الشارقة.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث المناهج والآليات لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مع التركيز على خصوصيتها الثقافية وأهميتها كجسر للتواصل الحضاري بين الشعوب بمشاركة أكاديمية واسعة من جامعات محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسلامنكا الإسبانية، وكالياري الإيطالية، وبلغراد الصربية، والمركز التربوي للغة العربيّة لدول الخليج.

الجامعة القاسمية
الشارقة
سلطان بن محمد القاسمي
اللغة العربية
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