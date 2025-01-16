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سعود بن صقر يحضر حفل عشاء وفد الأعمال الكوري في رأس الخيمة

سعود بن صقر خلال حفل العشاء (وام)
17 يناير 2025 01:54

رأس الخيمة (وام) 

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، حفل العشاء الذي أقيم في قرية الجزيرة الحمراء التراثية برأس الخيمة، واستضاف مجلس الأعمال الكوري، ووفود الشركات المتعددة الجنسيات من جمهورية كوريا، بحضور يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، ولي يوم تشان، القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي والإمارات الشمالية. ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بوفد الأعمال الكوري، وتبادل معهم الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية مع كوريا، وأهمية تعزيز الشراكات، وتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات. وأشار سموه إلى أن بناء شراكات طويلة الأمد، يسهم في فتح آفاق اقتصادية جديدة، ومدّ جسور التواصل، وتعزيز النمو والابتكار والتعاون المتبادل في عالم يشهد تغيرات متسارعة.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود إمارة رأس الخيمة لتعزيز التعاون الدولي مع مختلف الشركاء حول العالم، وفتح مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية، والتبادل الثقافي مع جمهورية كوريا.

سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
كوريا
الإمارات
دبي
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