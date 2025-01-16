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علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» بدبي تطلق سلسلة «باقة مواسم الخير»

«الشؤون الإسلامية» بدبي تطلق سلسلة «باقة مواسم الخير»
17 يناير 2025 01:54

دبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق سلسلة المحاضرات الثقافية الإسلامية «باقة مواسم الخير»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم الإسلامية والاستعداد لشهور الخير، بدءاً من شهر رجب وحتى حلول شهر رمضان المبارك.
تُقام هذه المحاضرات في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي وتستهدف النساء، حيث يقدمها نخبة من العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية. وتتناول السلسلة موضوعات متنوعة تهدف إلى توعية المشاركات بأهمية الاستفادة من هذه الأشهر المباركة، مع التركيز على الجوانب الدينية والعملية التي تسهم في تعزيز القيم الإسلامية.
وصرحت الدائرة بأن سلسلة «مواسم الخير» تأتي ضمن جهودها لنشر المعرفة الشرعية وتعزيز التفاعل المجتمعي من خلال برامج ثقافية هادفة تخدم مختلف شرائح المجتمع، ويُذكر أن السلسلة ستتضمن جلسات حوارية وتفاعلية تتيح للمشاركات فرصة الاستفسار والمشاركة في مناقشات بنّاءة.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
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