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علوم الدار

«الإمارات الصحية» تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين الكفاءات الطبية

يوسف السركال
17 يناير 2025 01:54

دبي (وام)

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن رؤية القيادة الرشيدة للدولة في تمكين كفاءات طبية تساهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية بمعايير عالمية تعكس تطلعات الإمارات نحو التميز.
ونظمت المؤسسة حفلها السنوي الثاني بمناسبة تخريج 23 طبيباً من برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية بحضور عدد من المسؤولين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والقائمين على برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية، والشركاء الاستراتيجيين من رؤساء الجامعات وممثلين عن المعهد الوطني للتخصصات الصحية ومكتب تنسيق الدراسات الصحية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية. وهنأ الدكتور يوسف السركال الخريجين على هذا الإنجاز. وقالت الدكتورة كلثوم البلوشي، الرئيسة التنفيذية للابتكار مديرة مركز التدريب والتطوير في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن استثمار المؤسسة في برامج التدريب هو استثمار في مستقبل الرعاية الصحية، وهو جزء لا يتجزأ من رسالتها في بناء منظومة صحية عالمية المستوى تضع الابتكار والتميز في صميم أولوياتها. وأكدت الدكتورة ليلى تريم، رئيسة قسم التعليم الطبي في المؤسسة سعي المؤسسة المستمر للارتقاء بجودة المنظومة الصحية في الدولة، لافتة إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة هو زيادة مشاركة الأطباء الإماراتيين في مختلف تخصصات الرعاية الصحية.
معرض للأبحاث العلمية 
تخلل حفل التخرج تكريم البرامج الحاصلة على الاعتماد البرامجي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية «البورد الإماراتي» في تخصصات طب الأطفال والطب النفسي والتخدير، حيث يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على التزام المؤسسة بالارتقاء بجودة برامج التدريب والتأهيل، ما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للتميز الطبي.
ونظمت المؤسسة على هامش الحفل معرضاً للأبحاث العلمية يستعرض المشاريع البحثية التي أعدها منتسبو برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية، وتم تكريم ثلاثة بحوث متميزة ساهمت في تقديم حلول علمية مبتكرة لعدد من التحديات الصحية الملحة.

يوسف السركال
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الرعاية الصحية
الإمارات
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