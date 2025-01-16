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علوم الدار

الهلال الأحمر يوزع كسوة الشتاء على 2415 مستفيداً في ألبانيا

خلال توزيع المساعدات (وام)
17 يناير 2025 01:54

أبوظبي (وام)

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واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية والإغاثية من خلال توزيع كسوة الشتاء في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف التخفيف من تداعيات فصل الشتاء على المتأثرين بموجات البرد القارس، الذين يعيشون في ظروف مناخية صعبة ومعقدة.
وأكدت الهيئة أن خطتها تركز على توسيع نطاق المستفيدين من هذه المساعدات الشتوية على مختلف الأصعدة. 
وفي هذا الإطار، قام مكتب الهيئة في جمهورية ألبانيا بتوزيع معونات شتوية على 2415 مستفيداً في محافظات عدة، تضمنت مدافئ الحطب والبطانيات لمساعدة المتضررين على مواجهة انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة. 
وعززت الهيئة برامجها وعملياتها الإغاثية لمواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في فصل الشتاء، مشددة على وعيها بالآثار السلبية التي قد تنجم عن نقص مواد التدفئة والمستلزمات الشتوية الأساسية. واستقبل المستفيدون، لا سيما الأطفال، هذه المساعدات بفرح كبير، حيث عبّروا عن شكرهم وامتنانهم للهلال الأحمر الإماراتي على هذه اللفتة الإنسانية التي أدخلت الدفء والطمأنينة إلى قلوبهم، وعززت لديهم الشعور بالألفة والمحبة وسط ظروفهم الحياتية الصعبة.

الهلال الأحمر الإماراتي
ألبانيا
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