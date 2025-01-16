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تتويج الفائزين بأشواط اللقايا في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

تتويج الفائزين بأشواط اللقايا في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة
17 يناير 2025 01:07

توج مهرجان الظفرة الختامي، مساء الخميس، الفائزين بمزاينة الإبل التي جرت منافساتها في 11 شوطاً ضمن سن اللقايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، وخصصت لها 110 جوائز، وذلك بمنصة المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.
توج الفائزين، ضيف الشرف عبد الرحمن الحمادي ممثلا عن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وسط حضور واسع لملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهور مزاينات الإبل، وزوار المهرجان.
أسفرت نتائج الشوط الرئيسي لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - محليات، عن فوز "مهمة" لمالكها محمد سعيد محمد بخيت المحرمي بالمركز الأول، وحصدت المركز الأول في الشوط الرئيسي لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - مجاهيم "الفارع" لمالكها زايد محمد قران راشد المنصوري.
في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات، ذهب المركز الأول إلى "هقوة" لمالكها صالح راشد صالح حسن المهري. ونالت المركز الأول في لقايا تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم "لبية" لمالكها جابر فهد فراج الهواملة الدوسري. وتقدمت إلى المركز الأول في لقايا تلاد لأبناء القبائل 3 - محليات "دهشة" لمالكها محمد عبدالله محمد بوعوانة المنصوري. وذهب المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 3 - مجاهيم إلى "سلهيب" لمالكها مرشد مسلم عبدالله المزروعي. وحصدت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 4 - محليات "أريام" لمالكها عبد العزيز محمد عايض علي القحطاني، وجاءت "الوافية" لمالكها خالد علي تركي الهاجري في المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 4 - مجاهيم.
وفازت بالمركز الأول في شوط لقايا الشركاء - محليات "هملولة" لمالكها هلال حمد خلفان المعولي. وفي شوط لقايا الشركاء - مجاهيم، نالت المركز الأول "الطافح" لمالكها مبارك حمود محمد عزيز المنصوري. أما في شوط المهجنات الأصايل (1)، ففازت بالمركز الأول "الظبي" لمالكها حمد سالم سعيد المقبالي.
ودخلت الإبل المشاركة في أشواط اللقايا الشرايا لأبناء القبائل "1 و 2"، وبينونة المفتوح (رمز)، لفئتي المحليات والمجاهيم، وشوط المهجنات الأصايل (2) استعداداً لعرضها على اللجان المختصة وسيتم إعلان نتائجها الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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