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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح المهيري والرميثي في أبوظبي

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
17 يناير 2025 01:57

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد خلفان خادم العري المهيري، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة محمد عبدالله خميس بن نعيم الرميثي.
حضر الحفل الذي أقيم في مجلس البطين في أبوظبي جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
وأعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
تخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

نهيان بن مبارك
أفراح المهيري
أبوظبي
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