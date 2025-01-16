الشيخة فاطمة وسلطانة باهانج الماليزية تبحثان تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالطفولة والمرأة

أبوظبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في قصر البحر، جلالة عزيزة أمينة ميمونة، سلطانة ولاية باهانج الماليزية، التي تزور دولة الإمارات العربية المتحدة. ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بضيفة البلاد، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة، وتبادلت معها الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات وماليزيا.

وبحثت سموها والضيفة، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون المرأة والطفل، وأهم التجارب الناجحة في دعم الأسرة والمجتمع، بجانب إمكانات تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالطفولة والمرأة والمجتمع في دولة الإمارات وماليزيا.

وأطلعت سموها، السلطانة عزيزة على الجوانب الاجتماعية والحضارية في دولة الإمارات، وجهود الدولة في تقديم نموذج لدعم المرأة وتعزيز دورها في بناء مجتمعها ووطنها.

وأشادت السلطانة عزيزة، خلال اللقاء، بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها، مشيرة إلى أهمية مبادرات سموها في مجالات رعاية الطفولة وتمكين المرأة والأسرة في مختلف مناطق العالم، وأثرها في تلك المجتمعات، حضر اللقاء عدد من الشيخات والقيادات النسائية.