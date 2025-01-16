الجمعة 17 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشيخة فاطمة وسلطانة باهانج الماليزية تبحثان تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالطفولة والمرأة

الشيخة فاطمة وسلطانة باهانج الماليزية تبحثان تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالطفولة والمرأة
17 يناير 2025 01:57

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. مواقف صلبة تعزز استقرار المنطقة
جرائم «الحوثي» تستهدف زعزعة الأمن والسلم الإقليمي

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في قصر البحر، جلالة عزيزة أمينة ميمونة، سلطانة ولاية باهانج الماليزية، التي تزور دولة الإمارات العربية المتحدة. ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بضيفة البلاد، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة، وتبادلت معها الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات وماليزيا. 
وبحثت سموها والضيفة، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون المرأة والطفل، وأهم التجارب الناجحة في دعم الأسرة والمجتمع، بجانب إمكانات تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالطفولة والمرأة والمجتمع في دولة الإمارات وماليزيا. 
وأطلعت سموها، السلطانة عزيزة على الجوانب الاجتماعية والحضارية في دولة الإمارات، وجهود الدولة في تقديم نموذج لدعم المرأة وتعزيز دورها في بناء مجتمعها ووطنها. 
وأشادت السلطانة عزيزة، خلال اللقاء، بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها، مشيرة إلى أهمية مبادرات سموها في مجالات رعاية الطفولة وتمكين المرأة والأسرة في مختلف مناطق العالم، وأثرها في تلك المجتمعات، حضر اللقاء عدد من الشيخات والقيادات النسائية.

الشيخة فاطمة
فاطمة بنت مبارك
ماليزيا
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
اليوم 18:39
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 23:10
الإمارات.. مواقف صلبة تعزز استقرار المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات.. مواقف صلبة تعزز استقرار المنطقة
17 يناير 2025
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
الأخبار العالمية
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
17 يناير 2025
انتهاكات «الحوثي» محاولة خبيثة لنشر الفوضى
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» محاولة خبيثة لنشر الفوضى
17 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©