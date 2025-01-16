الجمعة 17 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشيخة فاطمة وحرم الرئيس المصري تبحثان تعزيز التعاون

الشيخة فاطمة وحرم الرئيس المصري تبحثان تعزيز التعاون
17 يناير 2025 01:57

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الشيخة فاطمة وسلطانة باهانج الماليزية تبحثان تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالطفولة والمرأة
مصر تدعو للبدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في قصر البحر في أبوظبي، السيدة الأولى انتصار السيسي، حرم فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي ترافق الرئيس خلال زيارته إلى الدولة. وتبادلت سموها والسيدة الأولى انتصار السيسي، الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.
كما تناول اللقاء علاقات التعاون بين المؤسسات المعنية بالمرأة والطفولة والأسرة في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وإمكانات تطويرها. 
وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال اللقاء، أن المرأة الإماراتية تحظى برعاية خاصة من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ودعمت طموحاتها في جميع المجالات، الأمر الذي مكنها من تحقيق إنجازات متميزة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرة سموها إلى أن هذا الدعم المستمر يجسد رؤية القيادة في بناء مجتمع يكون فيه للمرأة دور رئيسي لكونها شريكاً في مسيرة تنمية الوطن. 
وثمَّنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي أثمرت خلال عقود طويلة تعاوناً بناء في مختلف المجالات، مشيدة سموها بدور المرأة المصرية والاهتمام الذي توليه مصر بالأسرة وتمكين المرأة، وأكدت سموها أنها تجسد رؤية حكيمة وحرصاً على تعزيز دور المرأة في المجتمع، لكونها ركناً أساسياً في بناء المجتمعات وتنميتها. 
من جانبها، أشادت حرم الرئيس المصري، بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في النهوض بالمرأة الإماراتية في جميع المجالات، ومبادراتها في جوانب رعاية الطفولة والأمومة وحماية النشء، وتمكين المجتمع على المستويين المحلي والعالمي. 
وقالت: «إن جهود سمو الشيخة فاطمة في مجال تعزيز دور المرأة في المجتمع، أثمرت عن تحقيق إنجازات متميزة، وجعلت من المرأة الإماراتية نموذجاً»، مشيرة إلى أن سموها وضعت رؤية ملهمة أسهمت في التمكين والمساواة، ودعمت نهج التنمية الذي يستهدف بناء مجتمعات قوية. وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة عشاء تكريماً لحرم الرئيس المصري.
حضر اللقاء والمأدبة، عدد من الشيخات والقيادات النسائية والوفد المرافق لحرم الرئيس المصري.

الشيخة فاطمة
مصر
الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
اليوم 18:39
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 23:10
الإمارات.. مواقف صلبة تعزز استقرار المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات.. مواقف صلبة تعزز استقرار المنطقة
17 يناير 2025
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
الأخبار العالمية
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
17 يناير 2025
انتهاكات «الحوثي» محاولة خبيثة لنشر الفوضى
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» محاولة خبيثة لنشر الفوضى
17 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©