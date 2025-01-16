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علوم الدار

سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى ملك الدنمارك

فاطمة المزروعي خلال تقديم أوراق اعتمادها إلى ملك الدنمارك (وام)
17 يناير 2025 01:30

كوبنهاغن (وام)

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قدَّمت فاطمة خميس المزروعي، سفيرة فوق العادة لدولة الإمارات لدى مملكة النرويج، أوراق اعتمادها إلى جلالة الملك فريدريك العاشر، ملك مملكة الدنمارك، كسفيرة غير مقيمة لدى الدنمارك، وذلك خلال مراسم جرت بالقصر الملكي في العاصمة كوبنهاغن.
ونقلت تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى جلالته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل جلالة فريدريك العاشر السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. كما تمنى جلالته للمزروعي التوفيق في مهام عملها وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع الإمارات العربية المتحدة بمملكة الدنمارك. من جهتها، أعربت سعادتها عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى الدنمارك، وحرصها على تعزيز العلاقات وتفعيلها في شتى المجالات. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون وبحث سبل تنميتها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
الدنمارك
ملك الدنمارك
فاطمة خميس المزروعي
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