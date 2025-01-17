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علوم الدار

محمد بن زايد: 17 يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه

محمد بن زايد
17 يناير 2025 09:04

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن السابع عشر من يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه..مشدداً سموه على أن دولة الإمارات تظل على الدوام رمزاً للخير والبناء من أجل شعبها والبشرية.
وقال سموه عبر منصة إكس: ‏"السابع عشر من يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه، ونخلّد هذه القيم نبراساً للأجيال القادمة ومصدراً لإلهامها في العطاء والتفاني والتضحية حتى تظل دولة الإمارات على الدوام رمزاً للخير والبناء من أجل شعبها والبشرية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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