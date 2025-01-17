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علوم الدار

محمد بن راشد: نستذكر في 17 يناير مشاعر الوحدة والولاء والالتفاف والنخوة من شعب الإمارات

محمد بن راشد
17 يناير 2025 10:02

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" أننا في السابع عشر من يناير، نستذكر مشاعر الوحدة والولاء والالتفاف والنخوة من شعب الإمارات مواطنين ومقيمين.

وقال سموه عبر منصة إكس: نستذكر في السابع عشر من يناير مشاعر الوحدة والولاء والالتفاف والنخوة من شعب الإمارات مواطنين ومقيمين.

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وأضاف سموه أن قيمنا الراسخة في التضحية والعطاء والتفاني منارة لنا وللأجيال القادمة، وستبقى الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
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