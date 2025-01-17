الجمعة 17 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: 17 يناير.. تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية

أنور قرقاش
17 يناير 2025 11:08

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن 17 من يناير 2022، تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية والقدرة على حماية سيادتنا ونموذجنا الناجح.

وقال معاليه عبر منصة إكس:"17 يناير 2022، تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية والقدرة على حماية سيادتنا ونموذجنا الناجح. هجوم إرهابي غادر قابلته الإمارات بحزم وشفافية، وبرسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بالإمارات ومنجزاتها. الأوطان تبنى بالتضحيات وتبقى الإمارات واحة للأمن والاستقرار بحكمة وعزم قيادتها وتلاحم شعبها الوفي.

أخبار ذات صلة
"الأعمال الخيرية العالمية" تطلق حملتها الرمضانية بقيمة 156 مليون درهم
محمد بن راشد: نستذكر في 17 يناير مشاعر الوحدة والولاء والالتفاف والنخوة من شعب الإمارات

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
أنور قرقاش
آخر الأخبار
محمد بن زايد
علوم الدار
محمد بن زايد: 17 يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه
اليوم 09:04
«السيتي» يتفق مع فرانكفورت على ضم مرموش
الرياضة
«السيتي» يتفق مع فرانكفورت على ضم مرموش
اليوم 11:26
«أسطورة اليونايتد» يتوقع عودة صراع رونالدو وميسي بعد «المونديال»!
الرياضة
«أسطورة اليونايتد» يتوقع عودة صراع رونالدو وميسي بعد «المونديال»!
اليوم 11:23
الاتحاد يتمسك بـ «القمة المشتركة» مع الهلال
الرياضة
الاتحاد يتمسك بـ «القمة المشتركة» مع الهلال
اليوم 11:09
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: 17 يناير.. تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية
اليوم 11:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©