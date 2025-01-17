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علوم الدار

طحنون بن زايد: في ظل القيادة الحكيمة تمضي الإمارات بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً

طحنون بن زايد
17 يناير 2025 14:29

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، 17 يناير شاهداً على قدرة الدولة ومؤسساتها على تجاوز التحديات التي تواجهها وحماية مكتسباتها وصون سيادتها.

وأضاف سموه: في يوم النخوة نؤكد على أن دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً". وفق الحساب الرسمي لسموه على منصة إكس.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
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