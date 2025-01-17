طحنون بن زايد: في ظل القيادة الحكيمة تمضي الإمارات بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، 17 يناير شاهداً على قدرة الدولة ومؤسساتها على تجاوز التحديات التي تواجهها وحماية مكتسباتها وصون سيادتها.

وأضاف سموه: في يوم النخوة نؤكد على أن دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً". وفق الحساب الرسمي لسموه على منصة إكس.