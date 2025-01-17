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علوم الدار

حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية

حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
17 يناير 2025 16:25

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن استثمار 5 مليارات دولار أميركي في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية.
وكتب سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في أبريل 2024، أطلقنا خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي بهدف ترسيخ مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي".
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "واليوم، نحقق إنجازاً جديداً مع إعلان صندوق KKR العالمي عن استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية، التي انطلقت من دبي عام 2012... يهدف هذا الاستثمار الأول من نوعه في المنطقة إلى توسيع منصات مراكز البيانات محلياً وعلى مستوى الشرق الأوسط".
وأكد سموه "نتطلع إلى الترحيب بمزيد من شركاء النجاح في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز القدرات الرقمية ودفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى آفاق جديدة انطلاقاً من دبي... لأن دبي هي المستقبل، والمستقبل هو دبي".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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