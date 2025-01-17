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علوم الدار

ودعه رئيس الدولة.. الرئيس المصري يغادر البلاد

ودعه رئيس الدولة.. الرئيس المصري يغادر البلاد
17 يناير 2025 16:44

غادر فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، البلاد اليوم، في ختام زيارة عمل قام بها إلى الدولة. 
كان في وداع فخامته، لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
كما كان في وداع فخامته كل من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي محمد بن مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
عبد الفتاح السيسي
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