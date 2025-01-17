الجمعة 17 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد: في 17 يناير.. نستحضر قيم الشجاعة والنخوة الإماراتية

خالد بن محمد بن زايد: في 17 يناير.. نستحضر قيم الشجاعة والنخوة الإماراتية
17 يناير 2025 17:58

قال سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن السابع عشر من يناير أصبحت ذكرى يؤكد من خلالها أبناء الإمارات أن وطنهم هو حصنهم الأول.
وأوضح سموه «في السابع عشر من يناير، نستحضر قيم الشجاعة والنخوة الإماراتية التي تجسدت في قوة عزيمتنا وصلابة وحدتنا.. وأصبحت ذكرى يؤكد من خلالها أبناء الإمارات أن وطنهم هو حصنهم الأول، وأن كرامته وسلامته فوق كل اعتبار.. ونجدد التزامنا بمواصلة مسيرة التنمية الوطنية وترسيخ دور الإمارات الريادي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي».

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: نستذكر في 17 يناير النخوة والصمود وحب الوطن
خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس جامعة تسينغهوا الصينية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
ذكرى
النخوة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
اليوم 16:25
خالد بن محمد بن زايد: في 17 يناير.. نستحضر قيم الشجاعة والنخوة الإماراتية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد: في 17 يناير.. نستحضر قيم الشجاعة والنخوة الإماراتية
اليوم 17:58
الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
اقتصاد
الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
اليوم 17:58
"جلف داتا هب" و"كيه كيه آر" تطلقان شراكة إستراتيجية
اقتصاد
"جلف داتا هب" و"كيه كيه آر" تطلقان شراكة إستراتيجية
اليوم 17:56
شراكة بين مبادرة «الجيل التالي» و«Climate First»
اقتصاد
شراكة بين مبادرة «الجيل التالي» و«Climate First»
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©