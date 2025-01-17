خالد بن محمد بن زايد: في 17 يناير.. نستحضر قيم الشجاعة والنخوة الإماراتية

قال سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن السابع عشر من يناير أصبحت ذكرى يؤكد من خلالها أبناء الإمارات أن وطنهم هو حصنهم الأول.

وأوضح سموه «في السابع عشر من يناير، نستحضر قيم الشجاعة والنخوة الإماراتية التي تجسدت في قوة عزيمتنا وصلابة وحدتنا.. وأصبحت ذكرى يؤكد من خلالها أبناء الإمارات أن وطنهم هو حصنهم الأول، وأن كرامته وسلامته فوق كل اعتبار.. ونجدد التزامنا بمواصلة مسيرة التنمية الوطنية وترسيخ دور الإمارات الريادي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي».