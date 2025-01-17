خليفة بن طحنون بن محمد يشهد افتتاح النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، افتتاح النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي تعقد فعالياتها في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي حتى 19 يناير 2025.

وأكَّد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال حضوره جانباً من فعاليات البطولة، أهمية هذا الحدث في رعاية ودعم المواهب الشابة في رياضة الجوجيتسو.

وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لدعم الرياضة، وتوفير منصة لمشاركة الرياضيين من مختلف الأعمار وتطوير مهاراتهم.

حضرت الحدث أيضاً معالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي.