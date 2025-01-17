الجمعة 17 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات الأرصاد للطقس غدا

أبوظبي
17 يناير 2025 19:24

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطربا، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:34 والمد الثاني عند الساعة 05:06، والجزر الأول عند الساعة 09:33 والجزر الثاني عند الساعة 22:15.
في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:10 والمد الثاني عند الساعة 00:57، والجزر الأول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:27.

أخبار ذات صلة
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
انخفاض درجات الحرارة وأمطار محتملة
المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
اليوم 16:25
مدافع يوفنتوس على رادار «السيتي»
الترفيه
مدافع يوفنتوس على رادار «السيتي»
اليوم 20:43
شعار تطبيق "تيك توك"
الأخبار العالمية
المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما بشأن تطبيق "تيك توك"
اليوم 20:42
جوف تقلد «عالم مارفل» في «أستراليا المفتوحة»
الرياضة
جوف تقلد «عالم مارفل» في «أستراليا المفتوحة»
اليوم 20:29
«جولة التحدي العالمية» تعلن شراكة جديدة من الإمارات
الرياضة
«جولة التحدي العالمية» تعلن شراكة جديدة من الإمارات
اليوم 20:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©