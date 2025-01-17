توقعات الأرصاد للطقس غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:34 والمد الثاني عند الساعة 05:06، والجزر الأول عند الساعة 09:33 والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:10 والمد الثاني عند الساعة 00:57، والجزر الأول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:27.