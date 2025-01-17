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علوم الدار

مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب في الأسرة الإماراتية

مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب في الأسرة الإماراتية
18 يناير 2025 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

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تنظم لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «تعزيز معدلات الإنجاب في الأسرة الإماراتية»، يوم الخميس المقبل. وتهدف الحلقة النقاشية إلى التعرف على العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب في الأسرة الإماراتية «صحية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية»، والتوصيات والحلول المقترحة لتعزيز معدل الإنجاب. ومن المقرر أن تناقش اللجنة مخرجات الحلقة النقاشية لتحديد أبرز الملاحظات والمقترحات، وتضمينها في تقرير الموضوع العام الذي ستتم مناقشته لاحقاً.
وتناقش اللجنة الموضوع العام وفق محاور، دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب.

المجلس الوطني الاتحادي
أبوظبي
الأسرة الإماراتية
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