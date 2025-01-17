الإمارات تدخل تقنيات ذكية لاستعادة السمع

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة في جمعية الإمارات الطبية، أن الجهات الصحية بالدولة أدخلت تقنيات ذكية لاستعادة السمع، من خلال عمليات زراعة القوقعة ومعينات سمعية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أمس، على هامش ثاني أيام منتدى الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات البلع والتواصل في دبي، إلى أنه يُستَخدَم حالياً دواء مبتكر لاستعادة حاستي الشم والتذوق من دون عملية جراحية.

وذكر أن المرافق الطبية بالدولة تستخدم حالياً أحدث ما وصل إليه العلم في زراعة القوقعة، بالإضافة إلى توفير المعينات السمعية «السمعات» بأصغر الأحجام، وبأحجام مختلفة أيضاً تلائم مختلف الحالات الطبية.

ولفت إلى أن جهات صحية نجحت في زراعة القوقعة لأطفال أعمارهم 3 أشهر فقط، ممن ولدوا فاقدين حاسة السمع، مؤكداً أن هذه الجراحات من الأصعب والأدق في هذا المجال الطبي.

وأعلن أن دولة الإمارات سوف تستضيف اجتماع الاتحاد العربي لجمعيات للأنف والأذن والحنجرة، عام 2026، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات.

وقال: «يعكس اختيار الإمارات لعقد المؤتمر، المكانة البارزة للدولة والثقة العربية والدولية بقدراتها على استضافة المؤتمرات الكبرى، بما يليق بسمعة الدولة، ويعكس ما وفرته قيادتنا الرشيدة، من الإمكانات والقدرات للارتقاء بمستوى النظام الصحي؛ ليغدو ضمن الدول المرموقة، وتطوير كفاءة الكوادر الصحية الإماراتية».

ويواصل منتدى الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات البلع والتواصل، أعماله اليوم السبت بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 5000 طبيب ومتخصص وعدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع الصحي في الإمارات، ورؤساء الجمعيات الطبية الخليجية، وخبراء من مختلف دول العالم. ويختتم المنتدى فعالياته اليوم بنقل مباشر لعمليات جراحية يجريها أطباء عالميون، مما يتيح للمشاركين فرصة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والبروتوكولات الطبية في مجال التشخيص والعلاج. ويمثل المؤتمر منصة علمية رائدة لتبادل الخبرات بين الأطباء والجراحين، والاطلاع على أحدث ما توصل إليه الطب في مجال جراحة الأذن والأنف والحنجرة والسمعيات في العالم، كما يهدف إلى تعزيز البحث العلمي من خلال استعراض أحدث التقنيات الطبية في مجالات التشخيص والعلاج والدراسات السريرية. وتشمل فعاليات المنتدى جلسات متخصصة تستعرض أحدث التقنيات في جراحات الأنف التجميلية والوظيفية، وطرق تشخيص وعلاج اضطرابات التنفس أثناء النوم والشخير. ويناقش المنتدى التطورات الحديثة في جراحات تحسين السمع وزراعة القوقعة، مما يتيح للمتخصصين من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي فرصة فريدة للتعاون، وتبادل الخبرات في مجال جراحات الرأس والعنق.

طرق حديثة

يتناول المنتدى، الطرق الحديثة في عمليات الأنف من الناحية التجميلية والوظيفية، وكذلك يناقش المنتدى مشاكل انقطاع التنفس أثناء النوم والشخير وأحدث الطرق لتشخيصها وعلاجها، إضافة للعمليات الجراحية في الأذن لتحسين السمع وزراعة القوقعة.

تبادل الخبرات

يشكل المنتدى فرصة للأطباء العاملين في مجال أمراض الأنف والأذن والحنجرة في الدول الخليجية والعربية للعمل معاً، وتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات والبحوث.

ويضم برنامجاً علمياً شاملاً وأوراقاً علمية متخصصة وجلسات نقاشية يقودها نخبة من الخبراء والاستشاريين.

ويشهد تنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية المكثفة.