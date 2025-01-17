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علوم الدار

جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي للخريجين الأربعاء المقبل

سيتم تخصيص اليوم الأول لمشاركات قطاع الأعمال والصناعة (أرشيفية)
18 يناير 2025 02:14

الشارقة (وام)

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تعقد الجامعة المؤتمر الدولي الأول للخريجين، الذي يقام تحت شعار «تمكين التوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك خلال يومي 22 و23 من شهر يناير الحالي في قاعة المدينة الجامعية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين في القطاع الحكومي والخاص وصناع القرار ورواد الأعمال وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي.
وسيتم تخصيص اليوم الأول لمشاركات قطاع الأعمال والصناعة، حيث يستعرض المتحدثون الممارسات والتجارب والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عرض المهارات المطلوبة في سوق العمل، فيما سيتم في اليوم الثاني، عرض الأبحاث العلمية ومناقشتها، وسيشمل المؤتمر أوراق عمل بحثية وجلسات نقاش، وورش عمل تدريبية، وعروضاً تقديمية من خبراء في الصناعة وأكاديميين، إضافة إلى توفير فرص للتواصل مع مؤسسات رائدة.
ويهدف المؤتمر إلى تسهيل تبادل المعرفة بين خريجي الجامعات والممارسين والأكاديميين والطلاب والباحثين في ظل التقدم التكنولوجي ومتغيرات سوق العمل، بجانب استكشاف الفرص والتحديات التي تواجه خريجي الجامعات في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال تسليط الضوء على أهمية اكتساب المهارات التقنية والمعرفية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.
ويناقش المتحدثون مستقبل القوى العاملة وريادة الأعمال والاستدامة البيئية في عصر الذكاء الاصطناعي، وكيفية تطوير المناهج الدراسية لتلبية المتطلبات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، وقابلية التوظيف في ظل الاتجاهات التكنولوجية المستقبلية، وكيفية دمج التطور المهني مع الذكاء الاصطناعي، والآثار الأخلاقية الناتجة عن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
توظيف
يصاحب المؤتمر معرض توظيف للخريجين، ما يوفر فرصاً للتواصل المباشر مع المؤسسات والهيئات والشركات التي تطرح وظائف في مختلف المجالات.

جامعة الشارقة
الشارقة
الذكاء الاصطناعي
الصناعة
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