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تفاهم بين «طرق دبي» و«الأرصاد»

تفاهم بين «طرق دبي» و«الأرصاد»
18 يناير 2025 02:14

دبي (وام) 

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مذكرة تفاهم، مع المركز الوطني للأرصاد، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهتين وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في دعم عمليات التنبؤ والتحذير المبكر للتعامل مع الأحوال الجوية والحوادث الطبيعية في إمارة دبي بشكل استباقي وفعّال.
وقع المذكرة، الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمهندسة منى عبدالرحمن العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة.
وأكد الدكتور المندوس، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تعزز دور المركز الوطني للأرصاد في توفير بيانات دقيقة حول الأحوال الجوية والزلزالية، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني مع مركز التحكم الموحد لهيئة الطرق والمواصلات، سيسهم في تعزيز استباقية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأحوال الجوية، بما يدعم سلامة الطرق والمواصلات في دبي. وأضاف أن هذا التعاون سيمكن المركز من تقديم تحذيرات دقيقة ومبكرة، ما يعزز حماية الأرواح والممتلكات، ويسهم في توفير بيئة آمنة للمجتمع.
من جانبها، أوضحت المهندسة منى العصيمي، أن المذكرة ستسهم في تعزيز كفاءة الهيئة في التعامل مع حالات التقلبات الجوية، من خلال تبادل المعلومات الأرصادية عبر الأنظمة الإلكترونية، ما يتيح نشر رسائل توعوية وتحذيرية للجمهور. وأضافت أن التعاون يترجم توجهات الحكومة في تعزيز البنية التحتية وجودة الحياة، بهدف جعل دبي المدينة الأكثر استدامة وجاذبية للعيش.
وأشارت إلى أن الاتفاقية ستدعم جهود الهيئة في تمكين الفرق الميدانية من اتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة وتنفيذ الخطط الوقائية ذات الصلة لضمان تنظيم الحركة المرورية ووسائل النقل في الظروف المختلفة.

هيئة الطرق والمواصلات
دبي
المركز الوطني للأرصاد
الأحوال الجوية
الكوارث الطبيعية
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